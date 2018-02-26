"BBB 18": após paredão, Jéssica teme que Caruso boicote o grupo Crédito: Reprodução/TV Globo

"Big Brother Brasil 18" à possível eliminação. Diego, Caruso e Lucas formam o paredão desta semana - 100% masculino. Acontece que Jéssica logo começou a suspeitar de uma retaliação de um desses brothers, indicados pelos jogadores doà possível eliminação.

"Eles são tão doidos que é capaz de pegarem uma panela de propósito para a gente ficar no Tá com Nada", exclama ela, se referindo a Caruso. Nesse momento, a personal trainer estava com Diego, Breno, Patrícia, Lucas e Breno na área externa, conversando, já após o anúncio de Tiago Leifert sobre os emparedados.

Breno, por outro lado, retrucou e disse que não acredita nessa possibilidade. No entanto, ele disse que em conversa com Caruso ele até brincou sobre a situação. "Caruso brincou na possibilidade, mas ele mesmo falou que não tem coragem", disse o brother. Depois disso, Jéssica só afirmou: "Toda brincadeira tem um fundo de verdade".

PAREDÃO

Durante a formação do paredão, Kaysar foi selecionado pela urna para, naquele momento, indicar um brother para a possível eliminação. Nesse ponto, já estavam emparedados Diego e Caruso. O garçom, então, indicou o empresário Lucas. Mas, até conseguir dizer um nome, o sírio ficou espantado com a novidade e levou uns instantes para entender o que estava acontecendo.