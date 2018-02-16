'BBB 18': após erro na contagem de pontos, Família Lima é nova líder

A prova do líder realizada na noite desta quinta-feira (15) consistia em uma espécie de jogo da memória. Assim que terminou, o vencedor anunciado por Tiago Leifert foi Diego, brother há já era líder desde a última semana. No entanto, um erro no sistema de contagem dos pontos da prova fez com que o apresentador dotivesse que voltar a falar com a casa, por volta da meia noite, anunciando a troca na liderança.

Com isso, quem comanda a casa mais vigiada do Brasil é a Família Lima. Isso porque Ana Clara, a filha, foi quem conseguiu, de verdade, fazer mais pontos durante o teste. Na prova, os brothers tinham que assistir a um show de mágica e decorar alguns detalhes da apresentação. Depois, Tiago Leifert fazia afirmações referentes aos shows e os jogadores tinham que dizer, separadamente, se aquilo era verdadeiro ou falso.