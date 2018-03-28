'BBB 18': após eliminação de Caruso, Viegas se esconde no edredom

Caruso foi o eliminado deste paredão com 81,56% dos votos. Logo depois de sua saída do "Big Brother Brasil 18", o maior confidente do brother na casa foi direto se esconder no edredom - e estamos falando de Viegas. Ele recebeu uma visita de Ayrton, com quem não quis falar, mas se abriu com Kaysar. "Cara que eu gosto", disse ele, se referindo ao eliminado.
Antes disso, quando foi anunciada a eliminação de Caruso, ainda na sala, Ayrton havia gritado: "Presente para você, Mahmoud" e ai já viu, não é? O climão estava instalado. Falando em Família Lima, Ana Clara não perdeu a oportunidade de opinar e soltou: "Viegas não pode ganhar a liderança de jeito nenhum".
Quando soube que não era o eliminado, Kaysar foi para a parte externa da casa, se ajoelhou e gritou em comemoração à sua permanência na casa mais vigiada do Brasil.
REAÇÃO DE CARUSO SURPREENDEU
Assim que foi anunciada sua eliminação por Tiago Leifert, Caruso não pensou duas vezes antes de levantar e ir direto para o jardim da casa. Ele não quis papo com praticamente ninguém com quem conviveu nesses meses e em poucos segundos já estava fora do "BBB 18".