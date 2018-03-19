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Tensão na casa

'BBB 18': após Big Fone tocar, Gleici, Diego e Jéssica são emparedados

Jéssica apelou para o seu mantra após a indicação: 'Levanta a cabeça, princesa'

Publicado em 19 de Março de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 12:21
"BBB 18": após Big Fone tocar, Gleici, Diego e Jéssica são emparedados Crédito: Reprodução/TV Globo
Diego ficou de prontidão ao lado do Big Fone neste domingo (18). Quando atendeu, o brother teve a oportunidade de indicar quem quisesse para o paredão. E, adivinha? Gleici foi a escolhida do jogador. Mas, como um dia é do caçador e o outro, da caça, a sister do "Big Brother Brasil 18" o escolheu para ficar na berlinda. Junto dos dois está Jéssica, fruto da escolha dos líderes para desempatar os votos da casa. 
LEVANTOU A CABEÇA, MAS COROA CAIU
O bordão de Jéssica ficou famoso nos quatro cantos do Brasil: "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai". Bom, ela pode até ter levantado o rosto, mas a coroa caiu - já que a sister está correndo risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil. Ela ainda encarou a indicação como uma vingança e durante o programa na noite deste domingo (18) parece ter ficado perplexa com a postura de Ana Clara, uma das líderes. 
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Brincadeiras à parte, a personal trainer repetiu seu mantra sozinha depois do episódio. "Levanta a cabeça, princesa", disse ela, em um cômodo reservado. 
"BBB 18": após Big Fone tocar, Gleici, Diego e Jéssica são emparedados Crédito: Reprodução/TV Globo

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