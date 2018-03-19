'BBB 18': após Big Fone tocar, Gleici, Diego e Jéssica são emparedados

Diego ficou de prontidão ao lado do Big Fone neste domingo (18). Quando atendeu, o brother teve a oportunidade de indicar quem quisesse para o paredão. E, adivinha? Gleici foi a escolhida do jogador. Mas, como um dia é do caçador e o outro, da caça, a sister doo escolheu para ficar na berlinda. Junto dos dois está Jéssica, fruto da escolha dos líderes para desempatar os votos da casa.

O bordão de Jéssica ficou famoso nos quatro cantos do Brasil: "Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai". Bom, ela pode até ter levantado o rosto, mas a coroa caiu - já que a sister está correndo risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil. Ela ainda encarou a indicação como uma vingança e durante o programa na noite deste domingo (18) parece ter ficado perplexa com a postura de Ana Clara, uma das líderes.