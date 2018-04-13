'BBB 18': Ana Clara tem queda de pressão e desmaia durante prova

Ana Clara, a filha da Família Lima, desmaiou durante a prova de imunidade do, nesta sexta-feira (13). Ela estava há mais de 12h em pé na disputa do programa. A jovem estava conversando com Gleici, aparentemente normal, quando teve uma suposta queda de pressão e precisou sentar rapidamente.

A moça, então, sentou no carro que faz parte do cenário da prova e disse que precisava sentar. Ana Clara aproveitou para esticar as pernas e fechar os olhos. De acordo com as regras, cada participante tem o direito de três descansos de cinco minutos ao longo da disputa. Veja parte do episódio do desmaio: