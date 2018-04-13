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'BBB 18': Ana Clara tem queda de pressão e desmaia durante prova

Jovem disse que precisava sentar, enquanto conversava com Gleici normalmente

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 17:45
"BBB 18": Ana Clara tem queda de pressão e desmaia durante prova Crédito: Reprodução/TV Globo
Ana Clara, a filha da Família Lima, desmaiou durante a prova de imunidade do "Big Brother Brasil 18", nesta sexta-feira (13). Ela estava há mais de 12h em pé na disputa do programa. A jovem estava conversando com Gleici, aparentemente normal, quando teve uma suposta queda de pressão e precisou sentar rapidamente.
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A moça, então, sentou no carro que faz parte do cenário da prova e disse que precisava sentar. Ana Clara aproveitou para esticar as pernas e fechar os olhos. De acordo com as regras, cada participante tem o direito de três descansos de cinco minutos ao longo da disputa. Veja parte do episódio do desmaio: 

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