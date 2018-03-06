'BBB 18': Ana Clara diz que queria mais brigas dentro da casa

Se há quem só queira levantar a bandeira de paz, há também aquelas pessoas que dão uma boiada por uma briga. Apesar de ser o contrário do ditado tradicional, a frase é bem aplicada neste momento do "Big Brother Brasil 18". A sister Ana Clara, da Família Lima, disparou: "Queria tanto que um grupo brigasse com o outro logo".
Paula ainda completou a frase da jovem e comentou: "Tem um clima esquisito", querendo dizer que está sentindo algo estranho entre os brothers.
"Eles vão se canibalizar e eu vou estar ou no barquinho ou lá em casa, com minha mãe, comendo pipoca", afirma Mahmoud. Paula finaliza: "Estou querendo assistir de camarote".
PATRÍCIA RECLAMA DE FALSIDADE COM KAYSAR
No quarto do líder, Patrícia conversa com Kaysar, que a questionou do porquê ela estava chateada. "Porque eu não gosto que as pessoas fiquem falando de mim pelas costas. E principalmente fique colocando as pessoas contra mim", reclamou Patrícia.
O sírio perguntou do que ela estava falando e ela disse que suspeitava de que Gleici falou mal dela para ele. "Pelo amor de Deus, esquece essa história. Não quero nada falar sobre isso. Nem meteu o pau em cima de você, nem deixar pessoas contra você, nem nada. Só conversamos e pronto", retrucou o garçom.