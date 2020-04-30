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Na quarentena

Bárbara Evans revela que terá de passar por cirurgia de emergência

Modelo fará procedimento para retirada de cisto no ovário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 09:21

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 09:21

A modelo Bárbara Evans
A modelo Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram @barbaraevans22
A modelo Bárbara Evans, 28, revelou nesta quarta-feira (29) que terá de passar por uma cirurgia de emergência durante a quarentena. Em vídeos publicados no Stories do seu Instagram, ela disse que tem um cisto no ovário, que precisa ser removido. A ex-participante do programa A Fazenda afirmou que a data do procedimento ainda não foi definida, mas vai acontecer em breve.
"Como o cisto é bem grande corre o risco de torção do meu ovário, e aí posso acabar perdendo o ovário e vários sonhos junto [com ele]", afirmou. Evans disse que, em um primeiro momento, ficou apavorada com a necessidade da cirurgia. "Mas sei que estou em boas mãos e que vai ficar tudo bem."
Ela contou que tem o cisto desde mais nova, mas que ele era pequeno. Em 2019, após uma série de exames, os médicos identificaram que ele estava maior. "Não é tumor, nada maligno. Mas fiz um tratamento durante seis meses mais ou menos, e o cisto não diminuiu. Eu sinto muitas dores. É um cisto simples, porém não sabemos porque ele não diminuiu com o tratamento", completou.

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A modelo lembrou ainda a importância de periodicamente se consultar com um ginecologista. "Mulheres, cuidem-se. Isso é muito sério. Eu não tinha noção que podia existir torção de ovário", afirmou.

CASAMENTO ADIADO?

Em dezembro do ano passado, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro fizeram uma festa em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para comemorar o noivado. Inicialmente, o casamento estava marcado para acontecer am agosto deste ano. Com a pandemia do novo coronavírus, porém, a união poderá ser adiada.
"Eu e o Gustavo resolvemos que vamos esperar até o final de maio, começo de junho para decidir se vamos adiar ou não. Mas, aqui dentro do meu coração, eu sei que eu vou casar, eu tenho pensamento positivo e fé", afirmou.

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