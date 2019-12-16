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Folha de São Paulo

Bárbara Evans comemora noivado em festa no interior de SP

O casamento está marcado para 2020 e deve reunir mais de 600 convidados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 21:36

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 21:36

Noivado de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro Crédito: Reprodução/Instagram
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O noivado de Barbara Evans e Gustavo Theodoro foi motivo de uma festa realizada em São José do Rio Preto no sábado (14). A ex-Fazenda compartilhou nas redes todos os preparativos para a festa, escolhidos em conjunto com a mãe, Monique Evans. "Sonhei muito com esse dia, estou muito feliz", disse Monique em seu perfil no Instagram.
Bárbara foi pedida em casamento por Gustavo Theodoro durante uma viagem a Paris, em julho. Carioca, ela se mudou para o interior de São Paulo. O casamento está marcado para 2020 e deve reunir mais de 600 convidados. 
"Olha a decoração do noivado, laranja, branco e verde", falou Bárbara, ao mostrar os adereços antes do início da festa. "A gente que escolheu as cores, óbvio, né!", disse. 
No seu perfil do Instagram, a modelo postou fotos do vestido e recebeu centenas de felicitações, inclusive o da avó Conceição, mãe de Monique.
"Aos meus queridos netos, Bárbara e Gustavo, a minha bênção de avó, desejando toda a felicidade do mundo e que Deus esteja sempre protegendo esse casal lindo e muito amado. Com todo o amor da vovó Conceição", disse, em um comentário.
Enquanto a decoração, a animação e os looks da festa estavam sendo mostrados pelo primo da noiva, que assumiu a cobertura do evento no Instagram, Monique Evans também fez revelações nos Stories da filha.
"Tia, Nique - para os íntimos -, você achou que a Bárbara ia casar?", questionou @gabb. "Nunca! Aqui entre nós", disparou a artista de 63 anos sobre a filha de 28.

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