Bárbara Evans comemora noivado em festa no interior de SP

Noivado de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro Crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O noivado de Barbara Evans e Gustavo Theodoro foi motivo de uma festa realizada em São José do Rio Preto no sábado (14). A ex-Fazenda compartilhou nas redes todos os preparativos para a festa, escolhidos em conjunto com a mãe, Monique Evans. "Sonhei muito com esse dia, estou muito feliz", disse Monique em seu perfil no Instagram.

Bárbara foi pedida em casamento por Gustavo Theodoro durante uma viagem a Paris, em julho. Carioca, ela se mudou para o interior de São Paulo. O casamento está marcado para 2020 e deve reunir mais de 600 convidados.

"Olha a decoração do noivado, laranja, branco e verde", falou Bárbara, ao mostrar os adereços antes do início da festa. "A gente que escolheu as cores, óbvio, né!", disse.

No seu perfil do Instagram, a modelo postou fotos do vestido e recebeu centenas de felicitações, inclusive o da avó Conceição, mãe de Monique.

"Aos meus queridos netos, Bárbara e Gustavo, a minha bênção de avó, desejando toda a felicidade do mundo e que Deus esteja sempre protegendo esse casal lindo e muito amado. Com todo o amor da vovó Conceição", disse, em um comentário.

Enquanto a decoração, a animação e os looks da festa estavam sendo mostrados pelo primo da noiva, que assumiu a cobertura do evento no Instagram, Monique Evans também fez revelações nos Stories da filha.