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Barata aparece em prato do 'Mais Você' ao vivo; veja foto

Ana Maria Braga não comentou o assunto durante o programa, mas diversos internautas repararam na presença do inseto

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 16:24
19/12/2018 - Apresentadora Ana Maria Braga em programa sobre pratos da culinária árabe Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2018) / Globo
Um fato curioso chamou a atenção de diversos internautas durante a exibição do Mais Você apresentado por Ana Maria Braga nesta terça-feira, 18: um inseto que, ao que tudo indica, era uma barata, 'passeava' por um dos pratos exibidos pelo programa.
Enquanto uma chef especializada em cozinha árabe dava explicações sobre diversos pratos expostos na mesa do programa, a sopa de coalhada fria com pepino e hortelã contava com a 'intrusa' no recipiente em que estava disposta.
19/12/2018 - Inseto em prato exibido no 'Mais Você' no canto superior da imagem, à direita Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2018) / Globo
Diversos internautas atentaram à cena e comentaram a presença da barata. Confira algumas das reações à cena exibida pelo Mais Você:

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