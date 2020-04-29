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Televisão

Band vai reprisar 1ª temporada de MasterChef Profissionais

Edição foi marcada por polêmicas e situações de machismo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 17:26

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 17:26

Erick Jacquin (esq.) avalia prato de Dário na semifinal do
Erick Jacquin (esq.) avalia prato de Dário na semifinal do "MasterChef Profissionais" Crédito: Carlos Reinis/ Divulgação
A onda de reprises na TV brasileira provocada pela pandemia do novo coronavírus não poderia deixar de fora os fãs do MasterChef. A Band anunciou nesta quarta-feira (29) o retorno da primeira temporada do MasterChef Profissionais à programação da emissora.
O reality, que foi ao ar em 2016, passará às terças-feiras, sempre às 22h45, mostrando 14 chefs profissionais que marcaram a história do programa, como a campeã Dayse Paparoto. Ao todo, serão dez episódios mostrando desafios e a avaliação do jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

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A primeira temporada da versão profissional do programa acabou sendo repleta de polêmicas envolvendo machismo e arrogância de alguns participantes. Dayse foi alvo de diversas dessas situações controversas, tendo sido constantemente avaliada pelos pares como a adversária mais fraca.
Em um dos episódios, Marcelo disse que, em sua opinião, ela sairia. "Não tem mais culhão para ficar, pelo amor de Deus, né? Não tinha técnica nenhuma", comentou. Após os elogios dos jurados à competidora, que venceu a prova, ele ainda completou: "Isso é palhaçada. Que ridículo, cara. Não estou acreditando."

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