Band vai reprisar 1ª temporada de MasterChef Profissionais

Erick Jacquin (esq.) avalia prato de Dário na semifinal do "MasterChef Profissionais" Crédito: Carlos Reinis/ Divulgação

A onda de reprises na TV brasileira provocada pela pandemia do novo coronavírus não poderia deixar de fora os fãs do MasterChef. A Band anunciou nesta quarta-feira (29) o retorno da primeira temporada do MasterChef Profissionais à programação da emissora.

O reality, que foi ao ar em 2016, passará às terças-feiras, sempre às 22h45, mostrando 14 chefs profissionais que marcaram a história do programa, como a campeã Dayse Paparoto. Ao todo, serão dez episódios mostrando desafios e a avaliação do jurados Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

A primeira temporada da versão profissional do programa acabou sendo repleta de polêmicas envolvendo machismo e arrogância de alguns participantes. Dayse foi alvo de diversas dessas situações controversas, tendo sido constantemente avaliada pelos pares como a adversária mais fraca.