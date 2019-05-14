Backstreet Boys fará homenagem aos 20 anos do álbum 'Millennium'

O grupo Backstreet Boys está preparando uma homenagem para os 20 anos do álbum Millennium, lançado em 18 de maio de 1999.

A boyband publicou no Twitter, nesta segunda-feira, 13, um vídeo de 15 segundos com a hashtag #Millennium20, e escreveu: "Preparem-se".

O álbum já figurou na lista dos mais tocados da Billboard e foi o terceiro da banda gravado em estúdio, com sucessos como I Want It That Way, Show Me Meaning Of Being Lonely e Larger Than Life.

O BackStreet Boys ainda não divulgou detalhes sobre a celebração. Em janeiro deste ano, o grupo lançou o álbum DNA.