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Nas telonas

Babu Santana viverá policial em filme com Marcos Palmeira

A participação do ator estava confirmada desde 2018, e o filme, que anteriormente estrearia no final de 2019, já está gravado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 10:54

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 10:54

Babu Santana viverá policial Lobo no filme "Intervenção" Crédito: TV Globo/Reprodução
Babu Santana, 40, nem saiu da casa do Big Brother Brasil 20 e já tem data para retornar às telas: o ator viverá o cabo Lobo em "Intervenção", filme sob direção de Caio Cobra, previsto para chegar aos cinemas em outubro.
A participação do ator estava confirmada desde 2018, e o filme, que anteriormente estrearia no final de 2019, já está gravado.
Na história, o personagem de Babu faz parte de uma equipe de soldados liderada pelo major Douglas (Marcos Palmeira) em uma favela no Rio de Janeiro.
Atualmente Babu também pode ser visto na reprise da novela "Novo mundo", na Globo, na qual ele interpreta o jagunço Jacinto.

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