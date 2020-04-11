Babu Santana viverá policial em filme com Marcos Palmeira

Babu Santana, 40, nem saiu da casa do Big Brother Brasil 20 e já tem data para retornar às telas: o ator viverá o cabo Lobo em "Intervenção", filme sob direção de Caio Cobra, previsto para chegar aos cinemas em outubro.
A participação do ator estava confirmada desde 2018, e o filme, que anteriormente estrearia no final de 2019, já está gravado.
Na história, o personagem de Babu faz parte de uma equipe de soldados liderada pelo major Douglas (Marcos Palmeira) em uma favela no Rio de Janeiro.
Atualmente Babu também pode ser visto na reprise da novela "Novo mundo", na Globo, na qual ele interpreta o jagunço Jacinto.