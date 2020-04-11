Babu Santana viverá policial em filme com Marcos Palmeira

Babu Santana viverá policial Lobo no filme "Intervenção" Crédito: TV Globo/Reprodução

Babu Santana, 40, nem saiu da casa do Big Brother Brasil 20 e já tem data para retornar às telas: o ator viverá o cabo Lobo em "Intervenção", filme sob direção de Caio Cobra, previsto para chegar aos cinemas em outubro.

A participação do ator estava confirmada desde 2018, e o filme, que anteriormente estrearia no final de 2019, já está gravado.

Na história, o personagem de Babu faz parte de uma equipe de soldados liderada pelo major Douglas (Marcos Palmeira) em uma favela no Rio de Janeiro.