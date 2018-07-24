Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SUSTO

Avião de Michel Teló faz pouso de emergência e assusta cantor

Confesso que eu estou com o coração ainda acelerado, disse Teló no Instagram
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:14

Michel Teló Crédito: Deivid Correia
O cantor Michel Teló tomou um susto quando voltava para o Rio de Janeiro na segunda-feira, 23, após fazer um show na cidade de Carinhanha, na Bahia, um dia antes. No Instagram, Teló contou que o seu voo teve de fazer um pouso forçado para evitar a colisão com uma outra aeronave que estava irregularmente no corredor de aterrissagem.
"Graças a Deus acabamos de chegar no Rio de Janeiro, com uma pequena surpresa na hora em que a gente ia pousar. Alguns paraquedistas estavam no corredor de aterrissagem", disse o cantor no Stories. "Confesso que eu só senti a hora que o piloto desceu a aeronave com tudo para tirar dos caras que estavam sobrevoando, irresponsavelmente, em um local em que eles não podiam", continuou.
"Confesso que eu estou com o coração ainda acelerado e o corpo está um pouco anestesiado do susto, mas graças a Deus está tudo bem", falou em um outro vídeo, já em um restaurante, agradecendo o apoio do público e terminando que ia participar das gravações do programa The Voice Brasil na sequência.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados