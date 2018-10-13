Avião de Marília Mendonça não decola e show é cancelado em Goiás

Marília Mendonça publicou um vídeo nas redes sociais explicando o motivo que levou a cantora a cancelar o show que faria na cidade de Mineiros, em Goiás, na noite desta quinta-feira, 11.

A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora

Marília Mendonça relata que, mesmo com as péssimas condições do tempo, tentou seguir viagem, voltando para casa para se arrumar, mas um incidente aconteceu. "A gente decolou aqui de Goiânia, tentamos posar em Jataí, mas deu pane no sistema, não sei se por causa da chuva, não sei qual o motivo. Saímos de Jataí, de onde ficamos sobrevoando por meia hora e seguimos para Rio Verde (sic)", disse.