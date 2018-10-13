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Pane no sistema

Avião de Marília Mendonça não decola e show é cancelado em Goiás

Cantora disse que fará show muito animado para recompensar no dia 3 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2018 às 18:44

Publicado em 13 de Outubro de 2018 às 18:44

Marília Mendonça publicou um vídeo nas redes sociais explicando o motivo que levou a cantora a cancelar o show que faria na cidade de Mineiros, em Goiás, na noite desta quinta-feira, 11.
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Marília Mendonça relata que, mesmo com as péssimas condições do tempo, tentou seguir viagem, voltando para casa para se arrumar, mas um incidente aconteceu. "A gente decolou aqui de Goiânia, tentamos posar em Jataí, mas deu pane no sistema, não sei se por causa da chuva, não sei qual o motivo. Saímos de Jataí, de onde ficamos sobrevoando por meia hora e seguimos para Rio Verde (sic)", disse.
De acordo com a cantora, o aeroporto estava fechado para reparos, então, voltou para Goiânia. Para se desculpar com o público que já a esperava em Mineiros no local da apresentação, Marília Mendonça mandou um recado aos fãs através do Instagram e garantiu que fará um show muito animado no dia 3 de novembro.

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