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Atuação de Bruna Marquezine é criticada e fãs a comparam a Fiuk

Uma das protagonista de 'Deus Salve o Rei', Bruna está deixando a desejar no trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 17:05

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 17:05

Bruna Marquezine em "Deus Salve o Rei" Crédito: Divulgação/TV Globo
A novela "Deus Salve o Rei", da Globo, estreou em janeiro deste ano e uma de suas principais atrizes já se destaca de forma negativa entre o público. A atuação de Bruna Marquezine não está agradando muitos telespectadores e isso levou internautas a compará-la com Fiuk.
A jovem atriz faz o papel da princesa Catarina, filha do rei Augusto (interpretado por Marco Nanini). O filho de Fábio Júnior, por sua vez, fez o personagem Ruy em A Força do Querer e também não agradou muita gente que assistiu à novela, por isso as comparações entre os dois.
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O cenário medieval e o figurino dos personagens de Deus Salve o Rei levaram internautas a questionar se a Globo estaria tentando copiar a série Game of Thrones, da HBO, um grande sucesso entre o público jovem.
Atuação de Bruna Marquezine vira piada na internet Crédito: Reprodução/Twitter

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