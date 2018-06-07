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Na vida real

Atrizes de 'Oito Mulheres e Um Segredo' dizem o que já furtaram

As afirmações foram sobre a vida real

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 14:57
Atrizes de "Oito Mulheres e Um Segredo" dizem o que já furtaram Crédito: Warner Bros/Divulgação
Assaltantes no filme "Oito Mulheres e um Segredo", as atrizes do filme de aventura disseram que já cometeram furtos na vida real. Durante um evento promocional do longa em Nova York, Rihanna foi questionada sobre se já teria furtado algo. Ela disse que sim, mas não foram milhões de dólares
"Eu furtei comida chinesa", disse a cantora e atriz, de 30 anos, ao programa "Entertainment Tonight". Ela não deu detalhes sobre o caso, mas disse que era uma "longa história".
A confissão veio após ela fazer a mesma pergunta para as colegas que atuam no filme. "Foi algo da família dos doces", disse Sandra Bullock. "Eu era muito nova e não sabia direito das coisas". Cate Blanchett revelou que, no caso dela, foram pãezinhos.
Mas a atriz Sarah Paulson fugiu da rota da comida e furtou algo mais caro. "Foi um body de veludo", disse. "Algumas amiga e eu fizemos isso juntas", completou.
"Oito Mulheres e Um Segredo" estreia nesta quinta-feira, 7, mais de dez anos depois de "Treze Homens e Um Novo Segredo".

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