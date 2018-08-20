Atriz volta à TV para viver prostituta plus size em novela da Globo

Aos 26 anos, Lyv Ziese volta à TV como prostituta em, a próxima novela das nove, escrita por Aguinaldo Silva, da Globo. Na trama, ela fará parte do núcleo do bordel comandado pela personagem de Ana Beatriz Nogueira. Essa será a segundana breve carreira de Lyv na telinha - a primeira foi na série Filhos da Pátria, quando ela chegou a protagonizar uma quente cena de sexo com o ator Johnny Massaro.

De acordo com o jornal Extra, recentemente, a atriz postou várias fotos de maiô em sua conta no Instagram, e escreveu sobre a importância da aceitação: É difícil, mas é libertador a beça. Tentem. Tentem hoje se libertar do que estiver te aprisionando dentro da sua cabeça. E saibam que postar isso não me faz corajosa, assim como uma mulher dentro 'do padrão' de biquíni não é vista como corajosa. É somente satisfação e felicidade intensa. Estou longe de ser perfeita e eu AMO".