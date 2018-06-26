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Atriz Heather Locklear é hospitalizada por overdose após agredir policial

Segundo o TMZ, antes da overdose, atriz foi presa por agredir um policial e pagou fiança

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 19:54
26/06/2018 - Heather Locklear em fotografia cedida pela polícia de Ventura durante sua prisão em 24 de junho de 2018 Crédito: Ventura County SheriffENTITY_apos_ENTITYs Office
Heather Locklear foi internada em um hospital por ter sofrido uma possível overdose, logo após ter sido presa por atacar um policial no condado de Ventura, na Califórnia, Estados Unidos.
De acordo com o TMZ, na tarde do domingo, 24, familiares chamaram policiais e médicos por conta de violência doméstica cometida por Heather. Entretanto, ela teria dado um soco em um dos agentes, portanto foi presa. Na delegacia, ela pagou fiança de cerca e foi liberada.
Na segunda-feira, 25, de acordo com informações do capitão da Polícia de Ventura, Garo Kuredjian, à People, foi chamado um serviço de emergência para a casa da atriz por conta de uma possível overdose. Ela foi levada a um hospital próximo e sua condição de saúde é estável.

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