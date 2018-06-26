Atriz Heather Locklear é hospitalizada por overdose após agredir policial

26/06/2018 - Heather Locklear em fotografia cedida pela polícia de Ventura durante sua prisão em 24 de junho de 2018 Crédito: Ventura County SheriffENTITY_apos_ENTITYs Office

Heather Locklear foi internada em um hospital por ter sofrido uma possível overdose, logo após ter sido presa por atacar um policial no condado de Ventura, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com o TMZ, na tarde do domingo, 24, familiares chamaram policiais e médicos por conta de violência doméstica cometida por Heather. Entretanto, ela teria dado um soco em um dos agentes, portanto foi presa. Na delegacia, ela pagou fiança de cerca e foi liberada.