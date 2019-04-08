Atriz expõe na web suposta traição do marido, ator de 'The OC'

08/04/2019 - Diane Gaeta expôs a traição do marido Logan Marshall Green, ator de The O.C., com Sarah Hay Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz americana Diane Gaeta, 38, mulher do ator Logan Marshall-Green, 42, que fez sucesso na série "The OC", expôs nas redes sociais a suposta traição do marido, assim como o nome da amante.

"Entrei com os papeis de divórcio hoje, porque as pessoas nem sempre são o que parecem, e para todas as mulheres: sempre confiem em seu instinto", afirmou Gaeta em um post em sua conta no Instagram.

Ela ainda continuou: "E cuidado com mulheres falsas como @sarahhayofficial porque essas garotas não se importam em dormir com um homem casado, pai de dois filhos. Paz e amor, obrigado por me deixar compartilhar".

Gaeta, que estava casada com o ator desde 2012, entrou com o pedido de divórcio na sexta (5) e recebeu diversas mensagens de apoio de fãs. Já Marshall-Green e Hay não responderam ao post, nem falaram sobre o assunto ao serem procurados pela revista americana People.