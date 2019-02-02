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SAÚDE

Atriz diz que adoeceu após perder peso para papel que lhe rendeu Oscar

'Não foi uma coisa boa a longo prazo para minha saúde', conta Anne Hathaway, que viveu a personagem Fantine em 'Os Miseráveis'

Publicado em 

01 fev 2019 às 21:50

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 21:50

01/02/2019 - Anne Hathaway ficou doente após perder peso para papel em Os Miseráveis Crédito: Divulgação
A atriz Anne Hathaway, 36, revelou que ficou doente após perder peso para interpretar a personagem Fantine no filme Os Miseráveis, papel que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2013.
"Esse emagrecimento não foi uma coisa boa a longo prazo para minha saúde. Demorei muito para voltar a ficar saudável", contou em entrevista à People nesta sexta-feira, 1º.
Segundo Anne, a dieta acabou lhe deixando muito "ansiosa" e "perdida" na época, quando não entendia nada sobre nutrição, e teve que perder uma grande quantidade de peso em apenas duas semanas.

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