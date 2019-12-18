Atriz defende youtuber pró-Bolsonaro que foi espancada por homofobia

A youtuber Karol Eller teve o rosto bem machucado após ataque Crédito: Reprodução

Bruna Linzmeyer usou seu perfil no Twitter para mandar uma mensagem de apoio a Karol Eller, mulher lésbica que sofreu um caso de homofobia no último domingo (15), no Rio de Janeiro.

"Toda a minha solidariedade à Karol Eller", escreveu Linzmeyer na rede social. Eller é conhecida na internet por seu posicionamento pró-Bolsonaro, tendo inclusive fotos com o presidente do Brasil. Ela foi agredida em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, enquanto estava acompanhada da namorada.

toda a minha solidariedade à karol eller — bruna linzmeyer (@brunalinzmeyer) December 17, 2019

Segundo o colunista Léo Dias, do UOL, o agressor a atacou com socos e pontapés, deixando o rosto da youtuber desfigurado. Em seu perfil no Instagram, Eller agradeceu o suporte que tem recebido e disse apenas quem está "sem condições" de falar no momento.

Ela ainda publicou na rede social um vídeo de seu amigo dizendo que ela se encontra à base de remédios e sem enxergar bem.

A atriz Bruna Linzmeyer Crédito: Globo/Raquel Cunha

Além de Linzmeyer, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) também se solidarizou com a youtuber, e escreveu nas redes sociais: "O que aconteceu com a youtuber Karol Eller, agredida num ataque homofóbico no Rio, é inaceitável. Repudio a violência, não importam quais sejam as convicções políticas da vítima. Me solidarizo com Karol e com a comunidade LGBT, alvo de discursos de ódio que alimentam a barbárie".

O que aconteceu com a youtuber Karol Eller, agredida num ataque homofóbico no Rio, é inaceitável. Repudio a violência, não importam quais sejam as convicções políticas da vítima. Me solidarizo com Karol e com a comunidade LGBT, alvo de discursos de ódio que alimentam a barbárie. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 17, 2019