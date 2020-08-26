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Atriz de 'Stranger Things' diz que tenta proteger elenco jovem da hipersexualização

Natalia Dyer elenca problemas da exposição de adolescentes

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 15:11
Natalia Dyer em Stranger Things
Natalia Dyer em Stranger Things Crédito: Netflix/Divulgação
A atriz de "Stranger Things" Natalia Dyer, 25, se sente como uma "protetora" de seus colegas de elenco mais jovens. Em uma entrevista ao portal The Independent, ela afirmou que quando a série foi lançada em 2016 "ninguém tinha a menor ideia do quão bem-sucedida seria".
Os protagonistas Noah Schnapp, 15, Millie Bobby Brown, 16, Finn Wolfhard e Gaten Matarazzo, ambos com 17, eram crianças quando a série começou a ser exibida, e logo foram alvos de comentários que os sexualizavam -especialmente Brown e Wolfhard.
Dyer diz que acompanhou de perto este processo, e como a visibilidade os prejudicou. "Para mim, estão exagerando na sexualidade deles. Eu me sinto protetora das crianças mais novas, embora elas não sejam mais crianças; são adolescentes", disse ela.

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"Eles são todos ótimas pessoas e precisam crescer em circunstâncias muito loucas. Como uma pessoa discreta, eu apenas penso, 'deixe as pessoas em paz' -a menos que você esteja falando sobre o trabalho delas ou sobre o que elas querem falar. É uma questão muito complicada e complexa."
A atriz disse que a hipersexualização de jovens atores é "uma questão cultural", e acrescentou que também luta contra as pressões do estrelato que experimentou desde o lançamento do programa. "É ótimo conhecer os fãs, mas é muito, tipo, 'Meu Deus, eu só quero ir ao supermercado e comprar um pouco de leite. Eu não quero tirar uma foto onde quer que eu vá'", disse.
"No início, foi chocante. Existem fãs em todos os lugares. É uma coisa difícil. Já se passaram cinco anos desde que começamos 'Stranger Things', e eu me tornei mais confiante em como lido com as situações. No início, eu tive alguns ataques de ansiedade, quando a série estava saindo, porque há essa mentalidade de decepcionar as pessoas e não dar o suficiente."

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