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Atriz de 'Malhação' comemora mudança de sexo na certidão de nascimento

Em 'Malhação', Priscila é amiga de Leandro (Dhonata Augusto) e tenta ajudar o jovem através da dança

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 12:52
Atriz de "Malhação" comemora mudança de sexo na certidão de nascimento Crédito: Reprodução/Instagram @gabrielaloran
A atriz Gabriela Loran, conhecida por ter interpretado a personagem Priscila na temporada de Malhação deste ano, destacou a mudança do nome e do sexo que constam em sua certidão de nascimento.
"Agora é oficial! Gabriela!", comemorou, mostrando ressaltando também a presença da palavra "feminino".
Na novela, Priscila é amiga de Leandro (Dhonata Augusto) e tenta ajudar o jovem através da dança. "Ela entra na trama trazendo essa questão de gênero muito forte e luta contra o preconceito de forma muito sutil", disse Gabriela sobre a personagem em entrevista ao Gshow.

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