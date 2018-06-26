Atriz de 'Malhação' comemora mudança de sexo na certidão de nascimento

A atriz Gabriela Loran, conhecida por ter interpretado a personagem Priscila na temporada de Malhação deste ano, destacou a mudança do nome e do sexo que constam em sua certidão de nascimento.

Na novela, Priscila é amiga de Leandro (Dhonata Augusto) e tenta ajudar o jovem através da dança. "Ela entra na trama trazendo essa questão de gênero muito forte e luta contra o preconceito de forma muito sutil", disse Gabriela sobre a personagem em entrevista ao Gshow.