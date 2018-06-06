Atriz de 'Star Wars' deleta todos os posts no Instagram após comentários de ódio

Atriz Kelly Marie Tran no filme Star Wars: O Último Jedi Crédito: Divulgação/Lucas Film

A atriz Kelly Marie Tran deletou todos os posts de seu Instagram nesta terça-feira, 5, e os fãs especulam que ela tenha feito isso por causa da grande quantidade de comentários negativos que recebeu ao longo dos meses subsequentes à sua participação como Rose em Star Wars: Os Últimos Jedi, no fim de 2017.

Dias após o lançamento do oitavo episódio da série de filmes, a biografia de Kelly em um site que reúne informações sobre Star Wars foi invadida e passou a conter ofensas racistas atacando a ascendência vietnamita da atriz. Os organizadores da página retiraram as ofensas logo após constatarem o problema.

Desconhecida até o lançamento de Os Últimos Jedi, a atriz mantinha uma vida fora das redes sociais, mas foi convencida pelo elenco a criar uma conta no Instagram. "Pessoal, posso contar um segredo? Eu evitei entrar nas redes sociais por um longo tempo por puro medo. [...] Foi preciso um ano de muito trabalho e de amigos que me apoiaram para eu perceber que não me interessa se as pessoas gostam de mim ou não. Isso não muda minhas metas, meus sonhos e o que eu quero fazer com as oportunidades que me apareceram", contava Kelly em uma publicação de outubro.

Nesta terça-feira, a página da atriz continua no ar, mas apenas mostra os 194 mil seguidores e sua descrição: "Com medo, mas fazendo mesmo assim". Ela é a primeira atriz asiática a ter um papel de destaque em Star Wars.

Paralelamente, o diretor do filme em que a atriz trabalha postou um tuíte no qual chama as pessoas que usam as redes sociais para fazer comentários de ódio de "uma minoria".