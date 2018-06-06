Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
HATERS

Atriz de 'Star Wars' deleta todos os posts no Instagram após comentários de ódio

Kelly Marie Tran havia criado uma conta pública na rede social poucos meses antes de ficar conhecida por seu papel em Os Últimos Jedi

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 17:10
Atriz Kelly Marie Tran no filme Star Wars: O Último Jedi Crédito: Divulgação/Lucas Film
A atriz Kelly Marie Tran deletou todos os posts de seu Instagram nesta terça-feira, 5, e os fãs especulam que ela tenha feito isso por causa da grande quantidade de comentários negativos que recebeu ao longo dos meses subsequentes à sua participação como Rose em Star Wars: Os Últimos Jedi, no fim de 2017.
Dias após o lançamento do oitavo episódio da série de filmes, a biografia de Kelly em um site que reúne informações sobre Star Wars foi invadida e passou a conter ofensas racistas atacando a ascendência vietnamita da atriz. Os organizadores da página retiraram as ofensas logo após constatarem o problema.
Desconhecida até o lançamento de Os Últimos Jedi, a atriz mantinha uma vida fora das redes sociais, mas foi convencida pelo elenco a criar uma conta no Instagram. "Pessoal, posso contar um segredo? Eu evitei entrar nas redes sociais por um longo tempo por puro medo. [...] Foi preciso um ano de muito trabalho e de amigos que me apoiaram para eu perceber que não me interessa se as pessoas gostam de mim ou não. Isso não muda minhas metas, meus sonhos e o que eu quero fazer com as oportunidades que me apareceram", contava Kelly em uma publicação de outubro.
Nesta terça-feira, a página da atriz continua no ar, mas apenas mostra os 194 mil seguidores e sua descrição: "Com medo, mas fazendo mesmo assim". Ela é a primeira atriz asiática a ter um papel de destaque em Star Wars.
Paralelamente, o diretor do filme em que a atriz trabalha postou um tuíte no qual chama as pessoas que usam as redes sociais para fazer comentários de ódio de "uma minoria".
"Nas redes sociais, uma minoria de pessoas doentes conseguem projetar uma grande sombra no muro, mas nos últimos quatro anos conheci muitos fãs de Star Wars de verdade. Nós gostamos e não gostamos das coisas, mas fazemos isso com humor, amor e respeito. Nós somos a vasta maioria, estamos nos divertindo e nos dando bem", falou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados