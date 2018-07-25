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Atriz de 'Malhação' revela gravidez com desenho no Instagram

Daphne Bozaski anunciou que será mãe pela primeira vez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 20:11

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 20:11

A atriz Daphne Bozaski em Roma, durante lua-de-mel pela Europa Crédito: Instagram/@daphnebozaski
A atriz Daphne Bozaski, que interpretou, no ano passado, a personagem autista Benê em Malhação - Viva a Diferença, da Globo, fez uma publicação no Instagram anunciando que está grávida.
Daphne postou um desenho delicado, com traços finos, representando uma gestante esperando o filho, junto às expressões "amor incondicional" e "Está pra nascer o cara que vai me abalar emocionalmente", brincando com o duplo sentido da frase.
A futura mamãe se casou no mês passado com o chef de cozinha Gustavo Araújo e estava, há algumas semanas, em lua de mel pela Europa. Ela completa 26 anos em agosto.
"Não caibo mais em mim. Mas ele cabe", comemorou, não escondendo a felicidade pela gravidez.

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