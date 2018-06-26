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Mudanças

Atriz de 'Malhação' comemora mudança de sexo na certidão de nascimento

Gabriela Loran mostrou novo documento em seu Instagram

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 02:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 02:29
Gabriela Loran em cena de 'Malhação: Vidas Brasileiras' Crédito: Divulgação | Rede Globo
A atriz Gabriela Loran, conhecida por ter interpretado a personagem Priscila na temporada de Malhação deste ano, destacou a mudança do nome e do sexo que constam em sua certidão de nascimento.
"Agora é oficial! Gabriela!", comemorou, mostrando ressaltando também a presença da palavra "feminino".
> Janelle Monáe usa vestido com bandeira LGBTQ+ na premiação BET Awards
Na novela, Priscila é amiga de Leandro (Dhonata Augusto) e tenta ajudar o jovem através da dança. "Ela entra na trama trazendo essa questão de gênero muito forte e luta contra o preconceito de forma muito sutil", disse Gabriela sobre a personagem em entrevista ao Gshow.

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