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SAIU DO ARMÁRIO

Atriz de 'Jogos Vorazes' assume homossexualidade

Fora do armário e orgulhosa, escreveu Amandla Stenberg em post no Instagram

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 16:54
Amandla Stenberg quando atuou em "Jogos Vorazes" Crédito: Reprodução
A atriz norte-americana Amandla Stenberg, conhecida por interpretar a personagem Rue no primeiro filme da saga Jogos Vorazes, fez post no Instagram assumindo sua homossexualidade. Ela disse ter orgulho da sua decisão e compartilhou uma das fotos que fez para a revista Wonderland, onde falou sobre o assunto pela primeira vez.
"Fora e orgulhosa", escreveu Amanda no post. "Estou tão feliz de dizer essas palavras. Sim, eu sou gay oficialmente. Entrevistada pela revista Wonderland. Obrigada por me darem um espaço tão seguro para me revelar. Falamos sobre ser gay, primeiros encontros com masturbação lésbica, ícones queer, Toni Morrison, desilusões como passo crítico, a arte em que venho trabalhando e os filmes que virão este ano", desabafou a atriz.
No mesmo post, a atriz de 19 anos compartilhou um trecho da entrevista onde explicou o que ama mais por ser gay. "Sou grata por ser gay ter me permitido a habilidade e experiência de entender amor e sexo de uma forma expansiva e infinita. O processo de desaprender a heteronormatividade e a internalização da homofobia podem ser difíceis, mas uma das bênçãos está na mágica de se entender fora dos papéis heterossexuais. Quando entendi isso, me senti livre para amar longe do domínio do patriarcado. Minha sexualidade não é um produto das relações que tive com homens, que amei, mas parte de mim que nasceu comigo e que eu amo", disse a atriz para a revista.

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