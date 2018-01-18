Atriz de 'Chiquititas' relata ter vivido um relacionamento abusivo

Renata Del Bianco quando fazia Chiquititas e agora Crédito: Divulgação/SBT e Instagram/Renata Del Bianco

Renata Del Bianco, atriz que interpretou Vivi em Chiquititas, fez uma publicação no Instagram relatando que passou por um relacionamento abusivo há alguns anos e como isso afetou sua autoestima e seu corpo.

A atriz disse que perdeu 20 quilos após a pressão do ex-companheiro e mostrou um antes e depois. "Vivi um ano e pouquinho em um relacionamento abusivo que me tornou isso que vocês podem ver na foto da esquerda. Não é para ninguém aqui sentir raiva da pessoa, até porque eu não sinto - sinto pena, pois sei que uma pessoa como ele só vai se relacionar ou sendo abusivo ou sofrendo por alguma mulher fria e cruel. Mas creio que seu destino é ser solitário pelo resto de sua vida", disse Renata na legenda.

Ela disse que, quando o conheceu, se apaixonou rapidamente. "Ele me fez sentir a mulher mais especial da humanidade, a mais sortuda por encontrar um homem lindo, inteligente e que cuidava de mim como uma princesa. Ele me levou para os melhores lugares do mundo! Aos poucos, me entreguei de corpo e alma e me tornei uma marionete na mão dele".

"Tudo começou com: 'As mulheres que admiro se vestem dessa forma'. Mas olha que fofo, ele me dava as roupas de presente. Você deixaria de usá-las? 'As mulheres com quem eu casaria pesam tantos quilos e tem X de altura'. E lá fui eu, ladeira abaixo. Comecei com 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos e lá cheguei aos 20 quilos a menos do que quando começamos a namorar. Não foram só os quilos que perdi. Perdi minha liberdade de escolha, pois minhas vontade eram muito 'infantis' ou 'inferiores ao padrão de vida' do rapaz", relatou.