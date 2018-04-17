Atores de 'Harry Potter' se reúnem em foto e encantam fãs

O ator Tom Felton, que interpreta Draco Malfoy na saga de "Harry Potter", publicou uma foto na qual aparece ao lado de Emma Watson e Matthew Lewis. A imagem aqueceu o coração dos fãs, que comentaram o post com entusiasmo.
Os intérpretes de Hermione e Neville foram considerados por Felton na legenda como "colegas de classe". Nos comentários, algumas pessoas diziam estar chorando com o encontro. "Novo trio", comentou uma pessoa.
"A melhor coisa que aconteceu comigo desde o último filme de Harry Potter", comentou outra. A maioria dos comentários vinha acompanhada de emojis de coração ou de olhos apaixonados.