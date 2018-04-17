Atores de 'Harry Potter' se reúnem em foto e encantam fãs

Matthew Lewis, Emma Watson e Tom Felton Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Tom Felton, que interpreta Draco Malfoy na saga de "Harry Potter", publicou uma foto na qual aparece ao lado de Emma Watson e Matthew Lewis. A imagem aqueceu o coração dos fãs, que comentaram o post com entusiasmo.

Os intérpretes de Hermione e Neville foram considerados por Felton na legenda como "colegas de classe". Nos comentários, algumas pessoas diziam estar chorando com o encontro. "Novo trio", comentou uma pessoa.