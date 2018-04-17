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Atores de 'Harry Potter' se reúnem em foto e encantam fãs

Neville, Hermione e Draco Malfoy posaram juntos

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 18:14
Matthew Lewis, Emma Watson e Tom Felton Crédito: Reprodução/Instagram
O ator Tom Felton, que interpreta Draco Malfoy na saga de "Harry Potter", publicou uma foto na qual aparece ao lado de Emma Watson e Matthew Lewis. A imagem aqueceu o coração dos fãs, que comentaram o post com entusiasmo.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Os intérpretes de Hermione e Neville foram considerados por Felton na legenda como "colegas de classe". Nos comentários, algumas pessoas diziam estar chorando com o encontro. "Novo trio", comentou uma pessoa.
"A melhor coisa que aconteceu comigo desde o último filme de Harry Potter", comentou outra. A maioria dos comentários vinha acompanhada de emojis de coração ou de olhos apaixonados.

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