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Heroína e cocaína

Ator Jackson Odell morreu de overdose de drogas, aponta laudo médico

Relatório concluiu que havia grande quantidade de heroína e cocaína no corpo do ator

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 12:19
. Crédito: Reprodução/Instagram @lovingnatureguy
O ator Jackson Odell, conhecido por atuar em Modern Family, morreu no dia 8 de junho em Los Angeles, nos Estados Unidos e, há alguns dias, foi concluído o relatório médico sobre a causa. De acordo com a perícia do Instituto Legista, ele morreu de overdose de cocaína e heroína. As informações são da Fox News.
O relatório aponta que a overdose foi acidental, e não um suicídio. O ator tinha 20 anos e foi encontrado morto em sua casa, e já tinha um histórico de abuso de substâncias químicas.
"Os médicos de emergência não encontraram nenhuma droga na residência quando o atenderam", disse o médico legista Ed Winter à Fox News em junho. Entretanto, o relatório concluiu que ele havia ingerido heroína e overdose antes de morrer.
Odell atuou nas séries The Goldbergs e Modern Family, ambas da ABC, e de iCarly, da Nickelodeon, e também no filme Judy Moody em Férias Incríveis. Além disso, ele também era cantor.

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