Ator é vítima de assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Ator Macelo Novaes Crédito: Divulgação

O ator Marcello Novaes foi vítima de um assalto na Barra da Tijuca, nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. O crime aconteceu na Avenida Érico Veríssimo. Na abordagem, os bandidos levaram a moto do artista, que não ficou ferido.

Durante a madrugada desta quarta-feira, o batalhão responsável por aquela região, o 31º BPM, informou que o último dado  o veículo do ator fora rastreado  era de que a moto estaria na área da Avenida Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Por meio das redes sociais, internautas falaram sobre a violência na região da Barra da Tijuca: