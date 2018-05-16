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Ator é vítima de assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Crime aconteceu na Avenida Érico Veríssimo

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 10:31
Ator Macelo Novaes Crédito: Divulgação
O ator Marcello Novaes foi vítima de um assalto na Barra da Tijuca, nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. O crime aconteceu na Avenida Érico Veríssimo. Na abordagem, os bandidos levaram a moto do artista, que não ficou ferido.
Durante a madrugada desta quarta-feira, o batalhão responsável por aquela região, o 31º BPM, informou que o último dado  o veículo do ator fora rastreado  era de que a moto estaria na área da Avenida Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.
Por meio das redes sociais, internautas falaram sobre a violência na região da Barra da Tijuca:
"Correndo hoje aqui na orla da Barra foram dois assaltos, um no posto 3 e outro no 6. A Pm já estava em ambos os locais. Muito cuidado!', escreveu um homem. "Eu perdi minha moto em frente ao posto 6", escreveu outro internauta.

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