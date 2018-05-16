Ator é vítima de assalto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

O ator Marcello Novaes foi vítima de um assalto na Barra da Tijuca, nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. O crime aconteceu na Avenida Érico Veríssimo. Na abordagem, os bandidos levaram a moto do artista, que não ficou ferido.
Durante a madrugada desta quarta-feira, o batalhão responsável por aquela região, o 31º BPM, informou que o último dado o veículo do ator fora rastreado era de que a moto estaria na área da Avenida Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.
Por meio das redes sociais, internautas falaram sobre a violência na região da Barra da Tijuca:
"Correndo hoje aqui na orla da Barra foram dois assaltos, um no posto 3 e outro no 6. A Pm já estava em ambos os locais. Muito cuidado!', escreveu um homem. "Eu perdi minha moto em frente ao posto 6", escreveu outro internauta.