Ator de 'Orgulho e Paixão' diz que perde seguidores sempre que posta foto com marido

Pedro Henrique Müller e o marido Marcello Talone Crédito: Instagram/pedro.henriquemuller

O ator Pedro Henrique Müller, que esteve no elenco da novela "Orgulho e Paixão" (Globo, 2018), fez um desabafo em suas redes sociais e afirmou que perde seguidores sempre que posta fotos ao lado do marido, Marcello Talone.

"Sempre que eu posto fotos com o Marcello no Instagram os meus seguidores despencam. É surreral isso. Ok ser gay, só não poste fotos com seu marido, pelo amor de Deus", afirmou o ator em sua conta no Twitter.

Muitos internautas comentaram com mensagens de apoio: "O que vale é quem fica por te admirar exatamente por quem você é", afirmou um dele. "Tenho certeza que nenhum paga suas contas ou vive sua vida", disse outro. "Vocês dois juntos é a coisa mais fofa do mundo", opinou mais um.