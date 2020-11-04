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LGBT

Ator de 'Orgulho e Paixão' diz que perde seguidores sempre que posta foto com marido

Pedro Henrique Muller fez desabafo em suas redes sociais

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:58
Pedro Henrique Müller e o marido Marcello Talone
Pedro Henrique Müller e o marido Marcello Talone Crédito: Instagram/pedro.henriquemuller
O ator Pedro Henrique Müller, que esteve no elenco da novela "Orgulho e Paixão" (Globo, 2018), fez um desabafo em suas redes sociais e afirmou que perde seguidores sempre que posta fotos ao lado do marido, Marcello Talone.
"Sempre que eu posto fotos com o Marcello no Instagram os meus seguidores despencam. É surreral isso. Ok ser gay, só não poste fotos com seu marido, pelo amor de Deus", afirmou o ator em sua conta no Twitter.
Muitos internautas comentaram com mensagens de apoio: "O que vale é quem fica por te admirar exatamente por quem você é", afirmou um dele. "Tenho certeza que nenhum paga suas contas ou vive sua vida", disse outro. "Vocês dois juntos é a coisa mais fofa do mundo", opinou mais um.
Pedro Henrique Müller ficou conhecido pelo personagem Otávio, da novela "Orgulho e Paixão", quando protagonizou o primeiro beijo gay em uma trama das 18h da Globo. O beijo com Juliano Lahan foi comemorado nas redes sociais na ocasião. Lahan disse na ocasião que torce pelo dia "em que o beijo seja apenas mais um beijo".

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