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Rio de Janeiro

Ator de 'Cidade dos Homens' é preso por lesão corporal e violência

Ator ficou famoso com o personagem Laranjinha, da série 'Cidade dos Homens'

Publicado em 02 de Março de 2018 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 18:47
Darlan Cunha, ator Crédito: Reprodução/Facebook
O ator Darlan Cunha, de 29 anos, foi preso por volta das 14h desta sexta-feira (02), no Morro da Babilônia, no Leme, Rio de Janeiro, por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. Os agentes abordaram o artista quando faziam patrulhamento na comunidade. Ao verificar possíveis pendências judiciais em seu nome, os policiais encontraram um mandado de prisão contra Darlan por lesão corporal e violência doméstica.
O artista ficou famoso ainda criança, por interpretar o personagem Laranjinha na série "Cidade dos homens" na TV, que foi ao ar de 2002 a 2005 e deu origem a um filme com o mesmo nome, lançado em 2007. No cinema, ele também atuou em produções "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles, e "Meu tio matou um cara" (2004), de Jorge Furtado. Darlan também apareceu em novelas da Globo, como "Sete pecados" e "Caminho das Índias".
Essa não é a primeira vez em que Darlan tem problemas com a polícia. Em 2013, sua então namorada procurou a 15ª DP (Gávea) para denunciar o ator, relatando que ele a agrediu e trancou em seu apartamento, no Vidigal. Uma foto da adolescente com um hematoma no olho esquerdo circulou pela internet. Em seguida, porém, ela própria teria retirado a queixa. Em audiência no Juizado da Violência Doméstica, a juíza Ana Paula Delduque decidiu que ele não apresentava nenhuma ameaça à menor.

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