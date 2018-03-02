Ator de 'Cidade dos Homens' é preso por lesão corporal e violência

Darlan Cunha, ator Crédito: Reprodução/Facebook

O ator Darlan Cunha, de 29 anos, foi preso por volta das 14h desta sexta-feira (02), no Morro da Babilônia, no Leme, Rio de Janeiro, por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. Os agentes abordaram o artista quando faziam patrulhamento na comunidade. Ao verificar possíveis pendências judiciais em seu nome, os policiais encontraram um mandado de prisão contra Darlan por lesão corporal e violência doméstica.

O artista ficou famoso ainda criança, por interpretar o personagem Laranjinha na série "Cidade dos homens" na TV, que foi ao ar de 2002 a 2005 e deu origem a um filme com o mesmo nome, lançado em 2007. No cinema, ele também atuou em produções "Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles, e "Meu tio matou um cara" (2004), de Jorge Furtado. Darlan também apareceu em novelas da Globo, como "Sete pecados" e "Caminho das Índias".