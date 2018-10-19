Ator de 'Free Willy' é preso por acusação de violência doméstica

O ator que estrelou o clássico "Free Willy", Jason James Richter, foi preso por violência doméstica, segundo publicou o "TMZ". De acordo com o site americano, Richter foi preso na noite de segunda-feira no Vale de San Fernando, em Los Angeles, Califórnia. O ex-ator teria passado duas noites na cadeia, antes de ser libertado na quarta-feira (17), após pagar fiança de US$ 20 mil.
Pessoas próximas a Richter informaram ao site que ele discutiu com a namorada por volta das 19h, da segunda-feira, em sua casa. A namorada se retirou para o quarto e trancou a porta. Richter então quebrou a porta para entrar e agredi-la.
Quatro horas depois, ela apareceu na delegacia de polícia e prestou depoimento alegando violência doméstica. Segundo o "TMZ", ela disse aos policiais que Richter agarrou seus pulsos. Os policiais, no entanto, afirmam que não havia nenhuma marca visível.
O americano interpretou o personagem Jesse em três filmes da franquia "Free Willy". Na TV ele fez participações em séries como "Sabrina", e, mais recentemente, em "Bones".