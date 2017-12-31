Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Namoro?

Assumidos? Sasha Meneghel posa abraçadinha a ex-ator de Malhação

No TAO Paradise, Sasha posou coladinha ao ex-ator de Malhação, que atuou na temporada de 2005 da novela teen

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 11:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 11:26
"Eu e minha pequena no set de gravação de Lagoa Azul", escreveu o ator no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @montaleonebruno
E Sasha Meneghel e Bruno Montaleone estão cada vez mais grudados durante os ultimos dias de 2017. A filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir está curtindo a chegada de 2018 em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.
No TAO Paradise, Sasha posou coladinha ao ex-ator de Malhação, que atuou na temporada de 2005 da novela teen. Na web, os Sasha e Montaleone têm publicado diversas fotos coladinhos, deixando ainda mais fortes os rumores de namoro.
Em seu Instagram, Sasha postou uma foto dando beijinho no bonitão e legendou: "Ei, adoro tu". Elogios de internautas "shippando" o casal não faltaram. Sasha e Montaleone conquistaram mensagens como "lindos!", "que gatinho, hein", casal lindo" e "seus maravilhosos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Imagem de destaque
4 orações para o Dia de São Marcos Evangelista 
Imagem de destaque
O que fazer em Pedra Azul? 5 lugares para um roteiro na serra capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados