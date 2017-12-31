Assumidos? Sasha Meneghel posa abraçadinha a ex-ator de Malhação

"Eu e minha pequena no set de gravação de Lagoa Azul", escreveu o ator no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram @montaleonebruno

E Sasha Meneghel e Bruno Montaleone estão cada vez mais grudados durante os ultimos dias de 2017. A filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir está curtindo a chegada de 2018 em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

No TAO Paradise, Sasha posou coladinha ao ex-ator de Malhação, que atuou na temporada de 2005 da novela teen. Na web, os Sasha e Montaleone têm publicado diversas fotos coladinhos, deixando ainda mais fortes os rumores de namoro.