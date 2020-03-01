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Após Big Brother Brasil

'Assume que terminou comigo', diz Bianca Andrade para Diogo Melim

Cantor  tomou a atitude após Bianca ter dito em uma festa no reality show que estava com vontade de beijar o colega Guilherme

Publicado em 01 de Março de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 19:21
Diogo Melim e Bianca Andrade anunciam fim do namoro pelo Instagram Crédito: Reprodução/Instagram oficial Bianca Andrade
Bianca Andrade, que foi eliminada na última terça-feira (25), do BBB 20, fez vídeos neste sábado (29), ao lado de Diogo Melim nos stories do Instagram para confirmar o fim do namoro dos dois. O ex-casal aparece com filtros no vídeo, sentados um ao lado do outro em um clima de descontração.
"Gente, estou aqui com o Diogo, meu amigo. Ele terminou comigo", diz Boca Rosa quando o músico a interrrompe: "Nós terminamos juntos em uma conversa madura". "Não, você já tinha terminado comigo, assume pelo menos", rebate a ex-BBB.
Anteriormente, o músico havia dado sinais de que o relacionamento não continuaria, principalmente, quando apagou de suas redes sociais fotos que tinha com a influenciadora digital.  Melim tomou a atitude após Bianca ter dito em uma festa no reality show que estava com vontade de beijar concorrente Guilherme.
"Mas a gente não se odeia. Olha que interessante", continua a ex-BBB sobre a separação. "Jamais conseguiria te odiar. Seguimos amigos, parceiros como sempre fomos, juntos brother", diz Diogo. "Apesar do filtro é real mesmo, é sério", esclarece o músico. "Não é zoeira, a gente está de boa. A gente não namora, porém não se odeia", complementa ela.
A influenciadora digital pergunta se ele vai continuar a seguindo nas redes sociais. Melim responde que sim porque admira o trabalho da ex-namorada e chega a passar um batom da marca Boca Rosa. "Vão falar que é marketing, vão falar que estou fazendo isso por marketing, vão começar me zoar", diz Bianca enquanto ri.

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