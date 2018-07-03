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Ashton Kutcher dá Oscar para Neymar por conta do jogo contra o México

O ator assistiu ao jogo em Los Angeles junto com o apresentador Luciano Huck

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 19:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 19:07
O apresentador Luciano Huck assistiu à vitória do Brasil sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo em Los Angeles junto com o ator Ashton Kutcher. Após o fim do jogo, Huck fez uma série de posts no Stories do seu Instagram nos quais pergunta a opinião do americano sobre a partida.
"No primeiro gol do Neymar, ele estava no lugar certo e na hora certa. A assistência do Neymar foi um ótimo trabalho. O Oscar vai para Neymar", brincou Kutcher sobre o fato do jogador brasileiro valorizar as faltas que toma durante as partidas.
Sobre a vitória do Brasil, o marido da atriz Mila Kunis disse que ficou feliz, mas que não pode sair com a camisa da seleção para não irritar a comunidade mexicana que vive na cidade da Califórnia. "Os mexicanos aqui em Los Angeles estão muito tristes hoje. Ontem eu estava com a camisa do Brasil, mas hoje não pude sair pois os mexicanos estão muito tristes", disse Kutcher.

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