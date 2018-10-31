'As duas Nazarés juntas?', se surpreende Aguinaldo Silva

Aguinaldo Silva bem que tentou reviver a vilã Nazaré Tedesco, personagem interpretado por Renata Sorrah em "Senhora do Destino", mas foi barrado pela cúpula da TV Globo. Ele é autor da nova novela das nove, "O Sétimo Guardião", que estreia em 12 de novembro.
Acompanhando a reta final de "Segundo Sol", de João Emanuel Carneiro, Aguinaldo se surpreendeu ao ver o reencontro de Renata Sorrah e Adriana Esteves como mãe e filha. "As duas Nazarés juntas? Ah, João, essa foi demais. Eu quis trazer a Naza de volta e não consegui e você me traz as duas juntas, a madura e a novinha? Adorei", escreveu o autor no perfil oficial dele no Twitter.
Os internautas se manifestaram. "Adriana Esteves e Renata Sorrah damas da TV brasileira" e "Adriana Esteves e Renata Sorrah, divas e ícones da teledramaturgia" foram alguns dos comentários postados.
Aguinaldo Silva é considerado 'tuiteiro de plantão' e sempre faz comentários na rede social. Nesta quarta-feira, 31, ele aproveitou para publicar um vídeo de chamada para O Sétimo Guardião. "Veja o grande clipe apresentado ontem durante a coletiva de imprensa: é chocante!", garantiu.