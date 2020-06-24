Ary Fontoura conquista 1 milhão de seguidores no Instagram

O ator Ary Fontoura chegou à marca de um milhão de seguidores no Instagram, alavancados pelo efeito da pandemia do coronavírus no Brasil, que fez com que os internautas acompanhassem mais o dia a dia das celebridades. Aos 87 anos, o veterano mostra seus hábitos e rotinas na web e tem encantado os fãs.
Em recente entrevista ao jornalista Rodrigo Bocardi, na Globo, Ary confidenciou: "Quando veio o isolamento, eu teria de continuar com o Instagram, então comecei a fotografar o dia a dia. Tentei ver até que ponto ia se manter. Acabou dando certo. Quando as pessoas veem que você é igual a todo mundo, se surpreendem. Por isso que deu certo".
Ary também falou de isolamento, ciência e brincou: "Eu me divirto muito. Me transformaram em muso da pandemia. Um título que eu absolutamente não tinha, mas vejo com muito bom humor".