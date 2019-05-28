Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Melhoras

Arlindo Cruz respira sem aparelho e filho quer doar equipamento

O aparelho foi retirado na manhã desta terça-feira (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2019 às 16:22

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 16:22

Arlindo Cruz Crédito: Reprodução/Instagram
O sambista Arlindo Cruz voltou a respirar sozinho, sem ajuda do equipamento de traqueostomia a que estava submetido.
O aparelho foi retirado na manhã desta terça-feira (28), segundo informou o assessor dele. "Agora depende do corpo dele para estimular a volta da fala", disse.
> Pai de Gabriel Diniz diz que teve mau pressentimento sobre avião
No Instagram, o filho do cantor, Arlindinho, publicou um vídeo em que mostra o pai 'conversando' com a irmã por meio de uma chamada de vídeo.
> Filho de Arlindo Cruz compartilha foto de carinho entre os pais
"Ele está doido para conseguir voltar a falar logo, vamos continuar nas orações", escreveu ele na legenda. Arlindinho informou ainda que quer doar a cânula de traqueostomia utilizada pelo pai.
"O aparelho custa em torno de R$ 7 mil e gostaríamos de doar para alguém que precise e não tenha condições para comprar. Me conte a situação e escolheremos 'aleatoriamente' alguém para ganhar", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados