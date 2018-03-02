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Arlindo Cruz é transferido de hospital para trabalho de reabilitação

Cantor está internado desde março de 2017 por conta de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 16:18

Publicado em 02 de Março de 2018 às 16:18

Cantor Arlindo Cruz Crédito: Divulgação
O cantor Arlindo Cruz, internado desde março de 2017 por conta de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, foi transferido de hospital nesta quinta-feira, dia 1º, para continuar o seu tratamento de reabilitação.
"A Casa de Saúde São José informa que o cantor Arlindo Cruz foi transferido, na tarde desta quinta-feira, para o Hospital Placi, em Botafogo, Rio de Janeiro. Nesta etapa, o foco será a reabilitação motora, representando uma fase de transição entre o tratamento médico e o retorno para domicílio", diz o boletim médico obtido pela reportagem.
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A longa recuperação do sambista vem sendo divulgada pelo seu filho, Arlindinho, nas redes sociais. "Meu pai está um gato de cabelo cortado. Não estou conseguindo me conter de tanta felicidade", escreveu o também cantor quando postou a primeira foto do seu pai desde a sua internação, em janeiro deste ano.

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