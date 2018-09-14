Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parabéns!

Arlindo Cruz completa 60 anos e ganha show em sua homenagem

Cantor ainda convive com as consequências de um AVC sofrido em março do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 11:28

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 11:28

Cantor ainda convive com as consequências de um AVC sofrido em março do ano passado Crédito: Reprodução/Instagram
No dia em que completa 60 anos de idade, o cantor Arlindo Cruz será homenageado por diversos nomes conhecidos do samba e do pagode do Brasil.
"Hoje é dia de samba, dia de comemoração, dia de alegria! Aniversário do nosso querido Arlindo Cruz!", consta na mensagem publicada em seu Instagram nesta sexta-feira, 14. O perfil é gerenciado por seus familiares.
O show contará com nomes como Belo, Leci Brandão, a escola de samba X-9 Paulistana, Xande de Pilares, Leandro Lehart, além de Arlindinho, seu filho, entre outros nomes.
Após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017, Arlindo Cruz ficou internado em um hospital até o início do último mês de julho. Desde então, ele vem progredindo na recuperação já em sua casa.
Confira as publicações abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pai é preso suspeito de torturar e matar filha de um ano em Aracruz
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/04/2026
Imagem de destaque
Veja quais são os golpes mais comuns do Imposto de Renda e como evitá-los

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados