Ariana Grande vive um pesadelo após morte de Mac Miller, diz site

Após ficar sabendo da morte do ex-namorado Mac Miller, fontes próximas de Ariana Grande revelaram à revista People que a cantora está perturbada e chocada com o acontecido. O rapper de 26 anos foi encontrado morto na última sexta-feira, 7, por causa de uma aparente overdose.

De acordo com o site, Ariana está vivendo um verdadeiro pesadelo, porque Miller era uma pessoa muito especial e que fez parte da vida da cantora. Os dois tiveram um relacionamento por dois anos e gravaram uma música juntos em 2013. Quando o namoro terminou, a cantora declarou no Twitter que apoiava a luta de Miller em busca da sobriedade, mas que não podia ser uma babá para ele.