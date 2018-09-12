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LUTO

Ariana Grande vive um pesadelo após morte de Mac Miller, diz site

Os cantores namoraram por dois anos, mas não estavam mais juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 19:25

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 19:25

Após ficar sabendo da morte do ex-namorado Mac Miller, fontes próximas de Ariana Grande revelaram à revista People que a cantora está perturbada e chocada com o acontecido. O rapper de 26 anos foi encontrado morto na última sexta-feira, 7, por causa de uma aparente overdose.
De acordo com o site, Ariana está vivendo um verdadeiro pesadelo, porque Miller era uma pessoa muito especial e que fez parte da vida da cantora. Os dois tiveram um relacionamento por dois anos e gravaram uma música juntos em 2013. Quando o namoro terminou, a cantora declarou no Twitter que apoiava a luta de Miller em busca da sobriedade, mas que não podia ser uma babá para ele.

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