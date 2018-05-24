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Sermão

Ariana Grande responde fã que a criticou por terminar com Mac Miller

A cantora viu a mensagem e fez questão de responder, com um grande sermão sobre mulheres que se mantém em relacionamentos ruins por medo do que os outros vão pensar

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 12:12
Ariana Grande Crédito: Reprodução/Instagram @arianagrande
No início deste mês, veio à tona a notícia de que Ariana Grande e Mac Miller terminaram o namoro, o que deixou alguns fãs do casal chateados. Um exemplo foi um usuário do Twitter, que disse ter ficado decepcionado com a cantora por terminar com alguém que fez um álbum totalmente dedicado à ela, e ainda insinuou que ela estaria com outro.
"Saber que Ariana Grande o largou por outro cara depois que ele abriu seu coração em um álbum de dez músicas para ela chamado The Divine Feminine [de 2016] é a coisa mais triste que aconteceu em Hollywood", tuitou ele.
Para sua surpresa, a cantora viu a mensagem e fez questão de responder, com um grande sermão sobre mulheres que se mantém em relacionamentos ruins por medo do que os outros vão pensar.
"É absurdo você minimizar o próprio respeito e valor feminino ao dizer que alguém deveria ficar em um relacionamento tóxico porque ele escreveu um álbum sobre ela, o que não é o caso, inclusive (apenas Cinderella é sobre mim). Eu não sou uma babá ou uma mãe e nenhuma mulher deveria sentir como se tivesse que ser", disse Ariana na nota.
"Eu sempre me preocupei com ele e tentei apoiar sua sobriedade e orei para que ele ficasse melhor por anos (e sempre irei, é claro), mas envergonhar/culpar uma mulher pela incapacidade de um homem de lidar com suas questões é um problema muito maior. Vamos, por favor, parar de fazer isso. É claro que eu não compartilhei o quão difícil e assustador foi enquanto estava acontecendo, mas foi. Eu vou continuar a orar, do fundo do meu coração, que ele resolva tudo e que qualquer outra mulher nesta posição faça o mesmo", concluiu a cantora.
Posteriormente, o usuário que publicou o tuíte pediu desculpas para a cantora. "Minhas sinceras desculpas, Ariana", ao que ela respondeu: "Obrigada por me ouvir, eu aprecio muito sua resposta. Eu te envio amor".

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