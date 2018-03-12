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INCENTIVO

Ariana Grande inspira fãs a publicarem fotos com mensagens de aceitação

Mensagem de Ariana inspirou seus fãs a publicarem fotos de si mesmos no Twitter com mensagens de aceitação, sob a hashtag #SelfiesForAriana

Publicado em 12 de Março de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 18:57
Ariana Grande, cantora Crédito: Instagram/Ariana Grande
No último domingo, 11, Ariana Grande publicou um texto em seu Stories do Instagram com um belo apelo aos seus fãs: que eles não escondam seus rostos ao tirarem fotos com ela.
Embaixadoras da autoestima na web, blogueiras promovem pluralidade e aceitação
"Eu amo encontrar todos vocês, me faz muito feliz. Mas também fico muito triste quando vocês não mostram seus rostos nas fotos ou colocam emojis em cima, ou pedem para não aparecerem na selfie. Vocês me mostram tanto amor incondicional, o tempo todo, sem ligar para como minha aparência está", disse a cantora.
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"Vocês merecem mostrar a vocês a mesma bondade. Por favor, aprendam a dar isso para vocês mesmos! Vocês vão chegar lá, e merecem, eu amo vocês do mesmo jeito. Bons sonhos", concluiu ela.
A mensagem de Ariana inspirou seus fãs a publicarem fotos de si mesmos no Twitter com mensagens de aceitação, sob a hashtag #SelfiesForAriana.

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