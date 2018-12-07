Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em premiação

Ariana Grande diz que 2018 foi o melhor ano da carreira e o pior da vida

Cantora foi eleita a Mulher do Ano pela Billboard

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 18:20
Ariana Grande, 25, subiu aos palcos do evento Billboard's Women in Music, na noite desta quinta-feira (6), para ser presenteada com o prêmio de "Mulher do Ano".
Porém, ao fazer seu discurso de agradecimento, a cantora deixou escapar algumas lágrimas ao dizer que este foi um ano difícil, inclusive pela morte de seu ex-namorado, Mac Miller, e o fim do romance com Pete Davidson, com o qual iria se casar.
"Acho que foi um dos melhores anos da minha carreira e o pior da minha vida", disse. "Eu não estou dizendo isso por simpatia, mas porque acho que muitas pessoas olham para outras que estão na minha mesma posição agora e pensam: 'Ela realmente tem tudo'."
A cantora continuou: "Sim, eu tenho [tudo], mas no que diz respeito à minha vida pessoal, eu realmente não tenho ideia do que eu estou fazendo, tem sido muito conflitante."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados