Aretha Franklin está em casa e consciente, diz sobrinho

Aretha Franklin foi diagnosticada com câncer em 2010 Crédito: Reprodução/Instagram @sagittarius_72

Aretha Franklin está em casa, descansando, consciente, rindo e capaz de reconhecer as pessoas, de acordo com informações de um sobrinho da cantora divulgadas pela revista People. Na segunda-feira, 13, notícias deram de conta de que o estado de saúde da cantora é grave.

Segundo Tim Franklin, Aretha está cercada por pessoas amadas e descansando. "A família está lá com ela", ele disse. "Ela está em casa."