Aretha Franklin está em casa e consciente, diz sobrinho

Aretha Franklin está em casa, descansando, consciente, rindo e capaz de reconhecer as pessoas, de acordo com informações de um sobrinho da cantora divulgadas pela revista People. Na segunda-feira, 13, notícias deram de conta de que o estado de saúde da cantora é grave.
Segundo Tim Franklin, Aretha está cercada por pessoas amadas e descansando. "A família está lá com ela", ele disse. "Ela está em casa."
"Eu a vi na semana passada, na sexta-feira, e conversamos por mais de 45 minutos. Meu irmão estava lá no sábado e ela estava alerta, rindo, conversando, brincando", disse Tim. "Ela vê TV, então espero que ela não veja todo esse papo de 'Aretha morreu'", comentou o sobrinho.