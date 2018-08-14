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Aretha Franklin está em casa e consciente, diz sobrinho

As informações de que a cantora está doente há 'muito tempo' estão corretas, segundo um amigo da família. Porém, eles estão tentando se manter esperançosos

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 13:44
Aretha Franklin foi diagnosticada com câncer em 2010 Crédito: Reprodução/Instagram @sagittarius_72
Aretha Franklin está em casa, descansando, consciente, rindo e capaz de reconhecer as pessoas, de acordo com informações de um sobrinho da cantora divulgadas pela revista People. Na segunda-feira, 13, notícias deram de conta de que o estado de saúde da cantora é grave.
Segundo Tim Franklin, Aretha está cercada por pessoas amadas e descansando. "A família está lá com ela", ele disse. "Ela está em casa."
> Aretha Franklin está "gravemente doente", diz amigo da família
"Eu a vi na semana passada, na sexta-feira, e conversamos por mais de 45 minutos. Meu irmão estava lá no sábado e ela estava alerta, rindo, conversando, brincando", disse Tim. "Ela vê TV, então espero que ela não veja todo esse papo de 'Aretha morreu'", comentou o sobrinho.

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