Apresentadora registra boletim de ocorrência contra ameaças na web

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Em consideração aos meus seguidores, fiz questão de publicar esse vídeo. Há um tempo, venho sofrendo assédio em redes sociais. As publicações e mensagens relacionadas a mim e a pessoas do meu convívio configuram como injúria, calúnia e difamação. No início, não dei bola, pois sou uma pessoa pública e estou exposta aos mais diversos comentários. Mas a partir do momento em que sofri ameaças e fui extremamente ofendida, decidi procurar os meus direitos como cidadã. Fui à delegacia competente e registrei boletim de ocorrência. O inquérito será aberto e o perseguidor deve ser punido conforme a lei de crimes contra a honra, do Código Penal. O delegado, chefe de investigações e escrivão que me atenderam foram extremamente cordiais e me orientaram em todo o processo. A polícia, hoje, tem todos os mecanismos e tecnologia para encontrar esses criminosos. Não há navegação, ligação ou conexão sem rastros. Chega-se ao local exato do “sujeito oculto”. Fiquei impressionada! Não deixe que pessoas covardes e criminosas, escondidas por trás de perfis falsos na internet, saiam impunes de qualquer ato de injúria. DENUNCIE! Em São Paulo, procurem a DIG-DEIC - 4a Delegacia - Delitos praticados por Meios Eletrônicos. Av. Zack Narchi, 152. Tel: (11) 2224-0721 [email protected].