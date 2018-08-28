Apresentadora Maria Cândida é pedida em namoro ao vivo na TV

A apresentadora Maria Cândida Crédito: Reprodução/Instagram @mariacandidatv

A apresentadora Maria Cândida, conhecida por suas passagens por emissoras como Globo, Record TV e SBT, foi pedida em namoro ao vivo durante a exibição do Manhã Leve, programa que apresenta atualmente na TV Aparecida.

Em determinado momento do programa, Mauro Calil, entrevistado que falava sobre planejamento financeiro no programa, levantou-se de forma atrapalhada, quase derrubando seu microfone: "Posso fazer uma pergunta?".

Os dois se levantaram e Mauro começou a escrever em uma lousa, enquanto Maria dava alguns recados aos telespectadores. Em seguida, ela leu a mensagem: "Maria Cândida, quer namorar comigo?"

"Como é essa pergunta? Não tô entendendo professor...", disse, aparentemente nervosa. "Quero saber se você quer namorar comigo. E isso é sério", respondeu o entrevistado.

"Pera aí que eu preciso explicar!", continuou Cândida, justificando-se. "Calma, calma, que ninguém estava esperando. O professor veio aqui ao programa em maio desse ano e, não é comum isso, mas a gente foi almoçar, foi jantar, conversamos sobre finanças, planejamento financeiro, fomos ao teatro, ao cinema e ele volta sempre como entrevistado como é o procedimento normal..."

"Nossa, tô nervosa, pelo amor de Deus! Nunca aconteceu isso comigo na minha vida toda em mais de vinte anos de profissão!".

"É só dizer sim ou não!", comentou Mauro, à espera da resposta, que veio na sequência: "Sim!"

"Você é linda, sabia? Você é a mulher da minha vida", derreteu-se o apaixonado.

"Ai que vergonha! Eu desencalhei, gente! Eu desencalhei!", comemorou a apresentadora, em tom de brincadeira.