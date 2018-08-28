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Apresentadora Maria Cândida é pedida em namoro ao vivo na TV

Apresentadora agradeceu o carinho dos seguidores em seu perfil do Instagram, depois do episódio

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 12:35
A apresentadora Maria Cândida Crédito: Reprodução/Instagram @mariacandidatv
A apresentadora Maria Cândida, conhecida por suas passagens por emissoras como Globo, Record TV e SBT, foi pedida em namoro ao vivo durante a exibição do Manhã Leve, programa que apresenta atualmente na TV Aparecida.
Em determinado momento do programa, Mauro Calil, entrevistado que falava sobre planejamento financeiro no programa, levantou-se de forma atrapalhada, quase derrubando seu microfone: "Posso fazer uma pergunta?".
Os dois se levantaram e Mauro começou a escrever em uma lousa, enquanto Maria dava alguns recados aos telespectadores. Em seguida, ela leu a mensagem: "Maria Cândida, quer namorar comigo?"
"Como é essa pergunta? Não tô entendendo professor...", disse, aparentemente nervosa. "Quero saber se você quer namorar comigo. E isso é sério", respondeu o entrevistado.
"Pera aí que eu preciso explicar!", continuou Cândida, justificando-se. "Calma, calma, que ninguém estava esperando. O professor veio aqui ao programa em maio desse ano e, não é comum isso, mas a gente foi almoçar, foi jantar, conversamos sobre finanças, planejamento financeiro, fomos ao teatro, ao cinema e ele volta sempre como entrevistado como é o procedimento normal..."
"Nossa, tô nervosa, pelo amor de Deus! Nunca aconteceu isso comigo na minha vida toda em mais de vinte anos de profissão!".
"É só dizer sim ou não!", comentou Mauro, à espera da resposta, que veio na sequência: "Sim!"
"Você é linda, sabia? Você é a mulher da minha vida", derreteu-se o apaixonado.
"Ai que vergonha! Eu desencalhei, gente! Eu desencalhei!", comemorou a apresentadora, em tom de brincadeira.
Horas depois, em seu Instagram, Maria Cândida deixou uma mensagem aos seus fãs, garantindo que foi pega de surpresa: "Eu disse sim! Estou namorando! Estou tão feliz, emocionada, fiquei com as mãos trêmulas. Não sabia".

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