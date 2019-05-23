Apresentadora Cris Dias é agredida por macaco na Indonésia

Crédito: Reprodução/Instagram @crisdiass

Indonésia, no sudeste asiático, a apresentadora da Globo Cris Dias, 38, levou um tapa na cara de um macaco enquanto o segurava. Tudo foi registrado em filmagem, e a própria apresentadora fez questão de mostrar nas redes sociais. Em viagem à, no sudeste asiático, a apresentadora da, 38, levou um tapa na cara de umenquanto o segurava. Tudo foi registrado em filmagem, e a própria apresentadora fez questão de mostrar nas redes sociais.

No vídeo, Cris segura o animal silvestre e o chama para que ele olhe para ela. Porém, aparentemente não muito contente, o bicho se vira e bate nela. Os óculos vão parar longe. Felizmente, ela não se machucou.

"Levou meus óculos esse filho da mãe", disse, aos risos, para a amiga que filmava e se assustava com a reação do macaco.

No Instagram, Cris se divertiu com o ocorrido. "Isso sim é um tapa! A quem interessar possa: resgatei meu óculos na vala", escreveu.