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Apresentadora Cris Dias é agredida por macaco na Indonésia

Cris estava viajando a passeio

Publicado em 

23 mai 2019 às 11:23

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 11:23

Crédito: Reprodução/Instagram @crisdiass
Em viagem à Indonésia, no sudeste asiático, a apresentadora da Globo Cris Dias, 38, levou um tapa na cara de um macaco enquanto o segurava. Tudo foi registrado em filmagem, e a própria apresentadora fez questão de mostrar nas redes sociais.
No vídeo, Cris segura o animal silvestre e o chama para que ele olhe para ela. Porém, aparentemente não muito contente, o bicho se vira e bate nela. Os óculos vão parar longe. Felizmente, ela não se machucou.
"Levou meus óculos esse filho da mãe", disse, aos risos, para a amiga que filmava e se assustava com a reação do macaco.
No Instagram, Cris se divertiu com o ocorrido. "Isso sim é um tapa! A quem interessar possa: resgatei meu óculos na vala", escreveu.
Por mais que alguns fãs tenham ficado preocupados com a saúde dela, nada de mais grave aconteceu. O próprio namorado dela, o ator Caio Paduan, 32, deu risada do vídeo e da situação. "Hahaha, folgado", escreveu.

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